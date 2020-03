Fortnite 12.20: tutte le novità dell’aggiornamento

Oramai è chiaro che Fortnite, il grande successo di Epic Games, non segue più i ritmi di un tempo. Dopo un paio di settimane dall’update 12.10, arriva l’aggiornamento di Fortnite 12.20. La Stagione 2 del Capitolo 2 del battle royale è in corso da quasi un mese, oramai, e nel complesso il pubblico sembra apprezzare quanto proposto dagli eventi a tema. Le novità, però, non devono mai mancare e gli sviluppatori sono di nuovo pronti a indicarci tutte le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Prima di tutto, Salva il Mondo di Fortnite 12.20 ci permette di accedere a Knox Oro con il vantaggio standard Derby demo (Scatto taurino rilascia una mina ogni 1 unità percorsa). C’è poi il mini evento Sessione folla (fino al 3 aprile) durante il quale le allerte missione mini-boss forniscono PE, materiali per evoluzione, Rivantaggio o Stravantaggio extra. Continueremo inoltre a ottenere biglietti. Ci sono inoltre quattro nuovi incarichi con dieci fasi l’uno.

Sempre per Salva il Mondo di Fortnite 12.20, abbiamo accesso a Il Pulitore, un nuovo fucile di precisione. Il personaggio Wildcat Quadrifoglio con il vantaggio Generazione granata (Ogni 45 eliminazioni, ottieni 1 carica per la Granata a frammentazione). Wargames aggiunge Fusione, ecco la descrizione ufficiale: “In questa simulazione, il tuo scudo anti-Tempesta ha raggiunto il punto critico e sta emettendo un campo di radiazioni sempre più intenso. Da quel che ne sappiamo, le radiazioni hanno effetti spiacevoli e causano problemi di visibilità a contatto diretto.”

Abbiamo poi l’arma Colpo d’istinto, un nuovo lanciagranate. Si passa poi al personaggio Guerriera Felina delle Highlands con il vantaggio Via la sicura (Riduce il costo energetico di Granata a frammentazione del 33%). Infine, abbiamo due distruttori dorati con Modificatori a rotazione all’interno del forte.

Per quanto riguardo la Modalità Creativa di Fortnite 12.20, invece, ora possiamo cambiare il nome dei dispositivi per gestire al meglio il gioco. Sono stati aggiunti anche il Fucile d’assalto pesante epico e leggendario, la mitraglietta a Fuoco rapido non comune e rara, Mina di prossimità ai consumabili. Ci sono poi nuovi prefabbricati e gallerie, oltre a nuova opzioni per cambiare la posizione di mantenimento degli oggetti durante gli spostamenti con Muoviti liberamente. Ovviamente ci sono anche tutta una serie di modifiche e correzioni ai bug: potete vedere tutti i dettagli sul sito ufficiale.

Attualmente, come sempre, non abbiamo informazioni ufficiali riguarda la Battaglia Reale: come sappiamo Epic Games non rilascia un preciso changelog: dovremo fare affidamento su quanto scopriranno i videogiocatori nelle prossime ore. Vi aggiorneremo appena ci saranno informazioni precise. Nel frattempo diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Epic Games con Fortnite 12.20?