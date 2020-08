Fortnite 13.40: tutte le novità dell’aggiornamento

Lo abbiamo atteso a lungo, ma finalmente è arrivato: l’aggiornamento di Fortnite 13.40 è finalmente disponibile. Tutti i giocatori non vedevano l’ora che l’update fosse pubblicato così da poter provare con mano le anticipate automobili, il nuovo mezzo del battle royale. Ovviamente non si tratta dell’unica aggiunta della patch odierna. Vediamo quindi assieme quali sono le novità dell’aggiornamento di Fortnite 13.40 per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Fortnite 13.40 | Salva il Mondo

Vediamo le novità introdotte all’interno dell’aggiornamento di Fortnite 13.40 per la modalità Salva il Mondo. Prima di tutto, ecco i personaggi.

Dennis JR

Disponibile nel negozio dell’evento a partire dall’8 agosto alle 02:00, ora italiana, fino al 4 settembre.

Vantaggio Standard – Trinciatore: 11% di possibilità attivare Riff rockeggiante con le eliminazioni con l’ascia

Vantaggio Comandante – Trinciatore+: 37% di possibilità attivare Riff rockeggiante con le eliminazioni con l’ascia

Vantaggio Squadra – Totalmente Rock: Riff rockeggiante (che aumenta i tuoi danni di 50% e la tua velocità di attacco da mischia di 32%, con un effetto che decresce nell’arco di 8 secondi) aumenta il livello critico di 160 e cura 73.75 salute base; richiede due eroi da paura.

Jess Parasauro

Disponibile per Mettiti in marcia dal 14 agosto alle 02:00 ora italiana fino al 4 settembre.

Vantaggio standard – Istinto di dinosauro: le abilità curano il 7.2% della salute massima quando attivate

Vantaggio Comandante– Istinto di dinosauro+: le abilità curano il 21.5% della salute massima quando attivate

Ramizer Linea Rossa

Disponibile nel negozio dell’evento a partire dall’14 agosto alle 02:00, ora italiana, fino al 4 settembre.

Vantaggio standard – Mirino Rapido: +17% al danno dei fucili di precisione

Vantaggio Comandante – Mirino Rapido: +17% al danno dei fucili di precisione e +45% alla cadenza di tiro

Nuove armi

Vengono inoltre aggiunte le seguenti armi:

Schianto Surround: colpisce il terreno e crea impulsi sonori che danneggiano e respingono i nemici (disponibile nel negozio dell’evento dall’8 agosto fino al 4 settembre)

Deciblaster: spara una raffica sonora che rimbalsa fino a 5 volte e infligge danno ad area (disponibile nel Metti in marcia dall’8 agosto fino al 4 settembre)

Crackshot e Penny tornano alla Stazione Radio per la parte 2 della rispettiva Canzone dell’estate. Crackshot permette di sbloccare il Deciblast, mentre Penny permette di sbloccare Jess Parasauro.

Sono infine stati mostrati gli sblocchi principali del livello Ventura:

20 – RIVANTAGGIO! base

25 – Voucher arma

30 – Voucher eroe

34 – Supercaricatore superstiti

36 – Supercaricatore superstiti x2

38 – Supercaricatore eroi

40 – Supercaricatore superstiti x3

42 – Supercaricatore trappole

44 – Supercaricatore superstiti x4

46 – Supercaricatore armi

48 – Supercaricatore superstiti x5

50 – Supercaricatore eroi

Fortnite 13.40 | Modalità Creativa

Per quanto riguarda la modalità creativa di Fortnite 13.40, Epic Games ha introdotto unicamente tutta una serie di correzioni ai bug che coinvolgono le seguenti categorie:

Isole

Gioco (problemi di crash e disconnessione)

Armi e oggetti

Strumenti Creativa e Telefono

Prefabbricati e gallerie

Dispositivi

Interfaccia utente e social

Potete vedere i dettagli delle correzioni dei bug direttamente sul sito ufficiale di Epic Games.

Fortnite 13.40 | Battaglia Reale

All’interno dell’aggiornamento di Fortnite 13.40 per la Battaglia Reale sono state introdotte le nuove automobili (tutti i dettagli poco sotto), oltre a skin emerse dai leak dei dataminer. Per ora, però, Epic Games non ha indicato in modo ufficiale le modifiche introdotte ad armi e oggetti. Aggiorneremo l’articolo con tutte le novità che, come sempre, saranno scoperte da dataminer e dai giocatori più esperti nelle prossime ore.

Joy Ride | Al Volante

Epic Games ha illustrato le novità dedicate alle automobili. Ecco il trailer e l’elenco di mezzi disponibili:

Island Prevalent

Victory Motors Whiplash

OG Bear

Titano Mudflap

Epic Games ci dà inoltre un consiglio su come affrontare il nostro viaggio. Le auto, infatti, richiedono benzina per essere avviate. Se non siete nei paraggi di una pompa di benzina, potete usare una delle taniche di benzina lanciabili che trovate sull’isola di Fortnite. Le taniche possono essere riempite alla prossima pompa che troverete!

