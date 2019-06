Fortnite 9.30: tutte le novità dell’aggiornamento

L'aggiornamento di Fortnite 9.30 è arrivato: vediamo quali novità introduce nella Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo.

Come ogni settimana, è finalmente arrivato il nuovo aggiornamento del battle royale di Epic Games: parliamo dell’update di Fortnite 9.30 che introduce varie modifiche alla Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo. In queste ultime settimane l’isola di Fortnite non è rimasta calma: ad attirare maggiormente l’attenzione dei videogiocatori è stato certamente il grande mostro risvegliatosi sotto Picco Polare che, pare, sta portando distruzione in varie location. Ora, dopo aver trovato anche gli ultimi Fortbyte resi disponibili, vediamo quali sono le novità dell’aggiornamento di Fortnite 9.30.

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, è stato introdotto l’oggetto Sguazzo Trangugio che quando viene lanciato emette liquidi in una piccola area: all’interno di questa, il nostro personaggio, gli alleati e nemici otterranno subito 20 punti salute: se la vita è già al massimo, allora si ottengono 20 punti scudo. Inoltre, se lo si lancia su un nemico abbattuto, prolunga lo stato di atterramento. Inoltre, la nuova Rotazione delle Modalità a Tempo include:

Sfida tra cecchini (coppie): solo fucili di precisione,

Terzetto: battaglia reale con squadre da tre,

Oro massiccio: combatti solo con armi leggendarie.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, invece, troviamo: Oggettomatic che permette di nascondersi in bella vista trasformandosi in un oggetto. Inoltre, ci sono nuove isole: Isola Caldera e Isola della desolazione. Infine abbiamo le novità di Salva il Mondo, ovvero una modalità “Resistenza scudo anti-Tempesta” che constiste in trenta ondate di nemici sempre più potenti che metteranno alla prova le nostre abilità. Si sblocca completando tutte le missioni “Difesa scudo anti-Tempesta”. Inoltre, l’eroe Ramirez Cromo ritorna nel Negozio dell’evento, insieme anche a Jonesy pressofuso.

Diteci, cosa ne pensate di quanto reso disponibile con l’aggiornamento di Fortnite 9.30? Oltre a questi cambiamenti, sono state apportate le solite correzioni ai bug e miglioramenti alle prestazioni: potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.