Fortnite Fortbyte 58: come e dove trovarlo a nord di Spiagge Snob

La settimana è appena iniziata ma siamo già pronti per andare alla ricerca del nuovo collezionabile del battle royale di Epic Games. Il Fortnite Fortbyte 58 non è semplicissimo da recuperare: ecco una guida che vi indica dove e come trovarlo a nord di Spiagge Snob usando l’emote trombone triste.

Per iniziare, dovete recarvi a nord di Spiagge Snob, posizionarvi davanti a un tir ribaltato e usare l’emote Trombone triste. A quel punto, apparirà il Fortnite Fortbyte 58. Per aiutarvi, vi proponiamo un video.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 58, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: