Fortnite: aggiornamento disponibile, risolto un bug relativo ad Aloy

Fortnite ha da poco dato il benvenuto alla Stagione 6, proprio settimana scorsa Epic Games ha aggiornato il titolo alla versione 16.20 con tante ricche novità. Nonostante la situazione non certo ottimale del battle royale il quale sta facendo perdere un po’ di interesse dal pubblico, la nota società americana ha sempre aggiunto novità importanti con skin provenienti da personaggi del mondo del gaming moderno.

Epic Games, in collaborazione con Sony, ha recentemente introdotto nel suo battle royale Aloy, protagonista del pluripremiato Horizon Zero Dawn (che potete tra l’altro recuperare gratuitamente grazie all’iniziativa pensata dall’azienda nipponica proprio da oggi). Assieme all’eroina è stata introdotta anche una modalità a tempo dedicata che però sta avendo qualche problema.

L’azienda americana ha quindi deciso di rilasciare un piccolo update per PC, Android e Nintendo Switch, le versioni che hanno avuto questo particolare problema. Il team di Fortnite non ha specificato nulla a riguardo, ma è probabile che funzionava in modo non molto ottimale ma ora, grazie a questo aggiornamento, tutti i giocatori ne potranno giovare. Ad oggi però gli sviluppatori non hanno dato una data preciso del ritorno di tale modalità, che ricordiamo coinvolgere anche Lara Croft, altro personaggio aggiunto recentemente nella Stagione 6.

The Team Up! Aloy & Lara LTM has been temporarily disabled until the mode is up on all platforms. This mode will now begin its run starting the week of April 19. Stay tuned for an update on when players can jump in. pic.twitter.com/3aFUrjTU9T — Fortnite Status (@FortniteStatus) April 16, 2021

Per ora quindi è tutto, trattandosi di un update minore non ci sono stati cambiamenti grossi da segnalare. Ricordiamo che, nonostante la Stagione 6 di Fortnite debba ancora ingranare, quest’ultimo è ancora giocata da milioni di persone in tutto il mondo. Epic Games inoltre sta continuando a sfruttare in modo a dir poco magistrale il suo store, con giochi offerti ogni giovedì. Vi ricordiamo, se non lo avete ancora fatto, di riscattare i tre di questa settimana in attesa di Alien Isolation disponibile a partire dalle 17:00 di giovedì prossimo.