Fortnite: nuova arma leggendaria in arrivo secondo i dataminer

Con l’arrivo dell’aggiornamento 12.40 di Fortnite Stagione 2, Epic Games ha aggiornato il suo titolo con una quantità discreta di novità. Molto interessanti anche le informazioni scoperte nei nuovi file di gioco dai dataminer, i quali si sono messi da subito al lavoro rivelando l’elenco completo delle Sfide della Settimana 9 e 10 oltre a una nuova e interessante modalità denominata Arsenico, che potrebbe vedere il ritorno dei Chitauri insieme al possente e malvagio Thanos.

Nelle ultime ore, invece, il dataminer FortOfFans avrebbe scoperto la presenza di un’arma leggendaria contenuta nei file di gioco dell’ultimo aggiornamento arrivato. Il leaker in questione, ha notato in particolare la presenza di un fucile da cecchino bolt action leggendario non ancora implementato con l’arrivo dell’update 12.40.

I didn't see any of the Battle Royale Leakers mention any of this but Epic has re-added or generally added some weapons on different Rarities, I personally think the rare weapons are for them henchmens, while the legendary one will be unvaulted.🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/YD1tw2ghn9 — Fortnite: Save the World – news? (@FortOfFans) April 16, 2020

Ad accompagnare questa futura nuova aggiunta, potrebbero essere altre due armi. Stiamo parlando di un fucile di precisione pesante (barret) raro e di una mitragliatrice leggera rara, anch’esse già presenti nei file di gioco ma non ancora pienamente implementate da Epic Games.

Non si tratta di novità poco importanti, proprio perché il fucile di precisione (barret) è stato presente fino ad ora solo nella sua variante epica e leggendaria, così come la mitragliatrice leggera. Diversa la situazione del fucile da cecchino bolt action, il quale è da sempre esistito nelle rarità non comune e rara e mai invece in quella leggendaria.

Per il momento non abbiamo altre informazioni relative a queste armi e non sappiamo nemmeno se verranno introdotte nelle partite standard della modalità Battaglia Reale, o se in quelle competitive. Non è da escludere la loro implementazione per qualche modalità di gioco a tempo limitato, magari in vista dell’evento dedicato all’universo Marvel. In ogni caso, vi invitiamo come sempre a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per rimanere aggiornati sulla situazione.