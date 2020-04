Fortnite: Chitauri nel nuovo evento, ci sarà anche Thanos? Ecco le informazioni dei dataminer

Durante la giornata di ieri, vi abbiamo parlato delle recenti rivelazioni del dataminer FortTory sull’arrivo di una nuova modalità a tempo limitato denominata “Arsenico” su Fortnite Stagione 2. Ebbene, in queste ore, sembrano essere emersi altri particolari dettagli su questo evento interamente dedicato allo sconfinato universo Marvel.

Prima di tutto, vi segnaliamo che non si tratta di nulla di ufficiale, in quanto queste nuove informazioni sono state diffuse sul web dai soliti dataminer, i quali si sono dati molto da fare per analizzare l’aggiornamento 12.40 di Fortnite Stagione 2 al fine di estrapolare tutte le informazioni in esso contenute. Come vi abbiamo già detto prima, il nuovo evento a tempo limitato si chiamerà Arsenico ed è perfettamente riconducibile alla classica modalità Infetto, con l’aggiunta ovviamente di alcune inedite abilità speciali.

L’evento in questione, dunque, potrebbe portare insieme a se, alcune particolari novità come i temibili Chitauri: creature aliene appartenenti all’universo Marvel e dotate di alcune abilità uniche, come la capacità di rivelare la presenza dei nemici presenti nell’area circostante. Sempre da quanto trapelato dai leak, nella nuova modalità i giocatori (superstiti) dovranno fronteggiare proprio questi temibili mostri alieni al posto dei classici infetti.

Per il momento, invece, non sappiamo se e quale personaggio Marvel potrebbe apparire con l’arrivo dell’evento in questione. Magari potrebbe trattarsi del possente Thanos, ma vi ricordiamo che sono solo supposizioni quelle che circolano sul web in queste ore.

In chiusura, vi segnaliamo che nelle prossime giornate potrebbero arrivare le nuove skin della X-Force. Ci riferiamo ai costumi dedicati a Psylocke, Cable e Domino oltre a due nuove varianti aggiuntive di Deadpoll. A proposito, se siete interessati alla nuova skin X-Force dell’eroe Marvel vi invitiamo a leggere questa pagina. Se siete interessati invece alle nuove Sfide della Settimana 9, vi invitiamo a seguire le nostre guide risolutive delle missioni appena sbarcate su Fortnite.