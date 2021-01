Fortnite: disponibili le sfide della settimana 7

Dopo le festività natalizie, Fortnite ha iniziato il 2021 più carico che mai. Il battle royale targato Epic Games ha da poco rilasciato il nuovo aggiornamento portando il famoso free-to-play alla versione 15.20. Si tratta a tutti gli effetti del secondo grande update rilasciato dopo l’arrivo della Stagione 5. Proprio in questi minuti, il team di sviluppo ha reso disponibile le nuove sfide della settimana 7, diffuse nella mattinata dai soliti dataminer del titolo.

Fortnite Sfide Settimana 7

Colleziona i libri a Sabbie Sudate e Siepe d’Agrifoglio

Utilizza le Pozioni Scudo

Distruggi i barili di sciroppo Slurp

Cerca i forzieri nella Palude Scalpitante

Potenzia gli scudi al massimo in una sola partita

Elimina gli avversari con scudo a zero

Visita le case della Palude Scalpitante in una sola partita

Rimane assolutamente plausibile che queste possano venir cambiate senza preavviso come successo già in precedenza. In ogni caso è un buon modo per prepararsi e sfruttare tutte le nostre abilità per completare e guadagnare così la bellezza di 20 mila punti exp, utili per far salire di livello il nostro battle pass. Vi ricordiamo infine che Epic Games ha da poco risolto un fastidioso bug relativo alla Fortnite Crew, l’abbonamento speciale mensile per tutti gli appassionati del battle royale. Questo problema impediva di ricevere i 1000 V-Bucks promesse dal contratto. Oltre alla restituzione della valuta in game, l’azienda americana per scusarsi ha voluto regalare un piccolo extra per il disguido causato.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete pronti ad un’altra carrellata di sfide settimanali? Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della crescita di Fortnite. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire gli ulteriori dettagli relativi al battle royale free-to-play firmato Epic Games.