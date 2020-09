Fortnite: dove e come distruggere un Ingordo | Guida

Sono finalmente disponibile le sfide della settimana 5 di Fortnite Stagione 4. Quest’oggi vi abbiamo già illustrato come completare una sfida dedicata agli anelli fluttuanti di Castello Corallino, mentre ora vi spieghiamo nella nostre guida come completare la sfida “distruggi un Ingordo”. Ecco tutti i dettagli su dove trovarli e come sconfiggerli.

Fortnite | Distruggi un Ingordo

Vediamo in modo ordinato quali ricompense si ottengono completando la sfide della settimana 5 di Fortnite, dove trovarli, come affrontarli e come sconfiggerli nel migliore dei modi.

Cos’è un Ingordo

Gli Ingordi sono dei droni inviati da Galactus, il Divoratore di mondi, ovvero l’antagonista principale di questa Stagione. Questi “droni” sono stati al centro di alcune sfide della scorsa settimana e ritornano la centro di una delle sfide della Settimana 5.

Dove trovare un Ingordo

Glii Ingordi possono apparire in tutta la mappa di Fortnite. Non c’è quindi un punto preciso dove trovarli fin dall’inizio della partita. Il metodo migliore è aprire il proprio deltaplano appena usciti dal Bus di Battaglia e guardarvi in giro alla ricerca di raggi luminosi di colore rosso: questi indicano la posizione di un Ingordo.

Potete anche ottenere un Choppa (l’elicottero di Fortnite) e guidare in giro per la mappa fino a quando non vedere un raggio luminoso.

Galactus arriverà presto?

Come sconfiggere un Ingordo

Per poter infliggere danni ai droni di Galactus dovete mirare alle parti gialle illuminate, oppure agli occhi. Qualsiasi arma è in grado di infliggere danni ai punti deboli, ma un’ottima soluzione è usare i resti di un Raccoglitore, un’arma speciale che infligge 37 danni colpendo qualsiasi punto dell’avversario. Viene rilasciata dagli Ingordi stessi, quindi basterà aspettare un po’ per ottenerla. Dispone di munizioni infinite e in massimo mezzo minuto potrete fare a pezzi l’Ingordo.

Le ricompense

Completando la sfida otterrete 50.000 PE: si tratta infatti di una sfida “di gruppo”, quindi si ottengono più PE del normale.

