Fortnite: dove muoiono più volte i giocatori? Una mappa ce lo mostra

Passano gli anni ma Fortnite continua a rimanere una certezza assoluta in termini di utenti attivi. Con l’avvento delle ultime stagioni, poi, i fan non hanno fatto altro che duplicarsi grazie all’arrivo di tutta una serie di personaggi provenienti da diversi altri brand della cultura pop. Mentre la Stagione 5 prosegue ricca di novità settimanali e grandi aggiornamenti, ci sono alcuni utenti che stanno stilando diverse statistiche molto curiose.

Una di queste la possiamo trovare all’interno del profilo Twitter di “Lucas7yoshi”, uno dei leaker di maggiore successo del titolo targato Epic Games. Grazie ad un paio di post pubblicati di recente, il leaker ci ha mostrato in quali parti dell’isola del battle royale i giocatori vengono eliminati più frequentemente. Una statistica che non ha tutta questa grande importanza ai fini del gioco, ma che per gli appassionati crea comunque della curiosità.

Di sicuro, un lavoro del genere deve aver impegnato il leaker per diverso tempo. Come potete vedere anche da voi stessi attraverso i due tweet, che potete trovare a questo indirizzo, le eliminazioni dei vari giocatori sono un pò sparse per tutti i luoghi d’interesse dalla mappa di Fortnite; con una concentrazione che va per la maggiore nella zona centrale dell’isola. Tra i luoghi più caldi troviamo: Torri Bislacche, Lago Languido ma anche Parco Pacifico e Fortezza Furtiva.

a better death heatmap larger sample size of 50k~ deaths and a improved(?) heatmap generation v15.00 and later pic.twitter.com/VbqxuEewHP — Lucas7yoshi – Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) January 26, 2021

È sicuramente parecchio interessante vedere dove i giocatori vanno incontro più spesso all’eliminazione dalla battle royale. Fino ad oggi nessuno si era mai cimentato in un lavoro certosino come quello proposto dal noto leaker, ennesima dimostrazione di quanto la community di Fortnite sia sempre molto attenta a tutto quel che accade all’interno dell’isola del titolo di successo.

