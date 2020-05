Fortnite: ecco dove trovare scudi e cure nelle zone Baraccopoli e Frutteto

Con l’avvento di una nuova settimana, Fortnite sta proponendo ai propri appassionati un nuovo set di sfide chiamate Dominio Totale. Dopo avervi segnalato dobe poter trovare le posizioni degli Orsacchiotti da distruggere nei pressi della zona Siepi d’Agrifoglio, questa volta siamo pronri a darvi qualche dritta su dove trovare gli Scudi e le cure nelle aree Baraccopoli e Frutteto all’interno della mappa della modalità Battaglia Reale.

Esattamente come le altre sfide di questo set, anche quest’ultima è composta da tre diversi step. Il primo di questi passaggi richiede al giocatore di ottenere 100 punti scudo o salute nelle zone Baraccopoli o Frutteto. Per completare il secondo step invece, sarà necessario aumentare la quantità di scudo o salute potrandola a quota 250 punti. Infine per quanto riguarda il terzo ed ultimo passaggio servirà raggiungere 500 punti scudo o cura.

Scendendo più nel dettaglio, sarà possibile trovare degli scudi nella zona ad ovest di Pantano Palpitante. Per le cure invece, sarà aumentare la propria salute mangiando le mele che si trovano nei pressi del Frutteto che troverete situato a nord della Fattoria Frenetica.

Questi sono i criteri per completare uno delle sfide del set Dominio Totale. Nel frattempo proprio durante l’annuncio dell’Unreal Engine 5 di ieri sera, Epic Games ha confermato che Fortnite uscirà anche sulle console di prossima generazione al lancio. Cosa ne pensate di queste ultime sfide proposte da Epic Games?