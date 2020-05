Fortnite: dove distruggere gli Orsacchiotti a Siepi d’Agrifoglio, guida alle posizioni

Fortnite si trova chiaramente in un momento di transizione, con il team di sviluppo che per la seconda settimana ha proposto un update unicamente dedicato al contenuto (ma non per questo carente di novità). Fortunatamente, per colmare la voglia di novità ci sono le classiche sfide settimanali. Quest’oggi dovremo ad esempio distruggere gli Orsacchiotti a Siepi d’Agrifoglio. Dove farlo? Ve lo spieghiamo in questa nostra guida.

Prima di tutto, è importante sapere che questa sfida è divisa in più step:

Distruggi 1 orsacchiotto a Siepi d’Agrifoglio (10.000 PE)

Distruggi 3 orsacchiotto a Siepi d’Agrifoglio (25.000 PE)

Distruggi 7 orsacchiotto a Siepi d’Agrifoglio (55.000 PE)

Quello che dovete fare, chiaramente, è prima di tutto raggiungere la location Siepi d’Agrifoglio: si tratta di un luogo indicato sulla mappa di Fortnite, con il nome, quindi non potete sbagliare. Si trova nella parte ovest dell’isola. Arrivati in tale area, dovete trovare e interagire con il numero di Orsacchiotti indicati. Per aiutarvi, vi includiamo un video che mostra la posizione dei vari oggetti.

Come potete vedere, non si tratta di una sfida complessa e il fatto che gli Orsacchiotti siano contenuti in un solo luogo permette di non correre troppi rischi ai quali invece vi esporreste se doveste muovervi da una parte all’altra dell’isola. Se volete vedere l’elenco completo delle sfide della settimana, non dovete far altro se non raggiungere il nostro articolo dedicato.

Se preferite un aiuto tramite immagini, ecco un mappa con le posizioni degli Orsacchiotti a Siepi d’Agrifoglio che abbiamo realizzato per voi.

Recentemente Fortnite è stato al centro dell’attenzione dei giocatori anche per altri motivi, non solo per le sue sfide o i suoi aggiornamenti. Infatti, in ben due occasioni, il battle royale è divenuto per sbaglio un pay to win: nel primo caso per colpa del Deltaplano dragocorno, nel secondo caso per colpa del Bastone di controllo antisommossa di Star Wars.