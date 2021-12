Fortnite e Air Jordan insieme in una stilosa collaborazione! Ecco le novità

Ormai siamo abituati a vederne di tutti i colori in Fortnite. Dalle prime collaborazioni che introducevano una serie di supereroi Marvel ora siamo passati a concerti digitali con artisti di fama mondiale fino a veri e propri crossover con le serie animate più popolari come Rick & Morty e Naruto. Oggi, invece, Epic Games da il via ad una collaborazione ricca di stile con il marchio di vestiti Air Jordan.

Questa nuova collaborazione tra Fortnite e Air Jordan permetterà agli appassionati dei due famosissimi brand di entrare nella nuovissima Zona Jumpman. Si tratta di un’area di gioco ricreata da Epic Games e Jordan per celebrare una nuova collaborazione tra i due colossi dell’intrattenimento e del vestiario. La Zona Jumpman è il luogo perfetto per indossare una delle sneaker più iconiche di Jordan: le Air Jordan XI Cool Grey.

Nella Zona Jumpman, creata da Enigma e Dummblond di Paradox Buildcreators, i giocatori troveranno sei portali che li porteranno attraverso una caccia al tesoro e a completare le missioni in cui mettere alla prova le proprie abilità e guadagnare ricompense.

Completando queste nuove sfide, i giocatori potranno sbloccare vari outfit che li permetteranno di ottenere un nuovo stile inedito in Fortnite. Ma non solo, dato che grazie a questa nuova collaborazione sarà possibile sbloccare una serie di oggetti estetici per personalizzare il proprio profilo all’interno del battle royale targato Epic Games.