Se siete giocatori di Fortnite, impostatevi un memorandum sul calendario del vostro smartphone. Già, perché a partire da oggi Epic Games regalerà un nuovo pacchetto, ricco di ricompense che andranno sbloccate in-game. Non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a scoprire immediatamente quale nuovo bundle sarà distribuito gratuitamente.

Il pacchetto di Fortnite che verrà regalato a tutti gli utenti si chiama Assassino Vulcanico e include una serie di oggetti decisamente interessanti per personalizzare la vostra esperienza in-game. Il primo è sicuramente la skin dell’Ash-sassin, chiamato Komplex Tettonico. Troviamo poi una serie di ulteriori ricompense estetiche, tra cui il dorso decorativo Ritmo Ardente, una copertura per armi e veicoli chiamata Flow e Fiamme e il piccone Lucentezza Stradale Sulfurea. Ecco i dettagli su come sbloccare le ricompense in-game:

Dorso decorativo Ritmo Ardente: incendia 100 strutture

Skin per armi e veicoli Flow e Fiamme: sopravvivi per 50 volte alle fasi della Tempesta

Piccone Lucentezza Stradale Sulfurea: infliggi 2.100 danni agli avversari

Costume Komplex Tettonico: completa tutti e tre gli incarichi del bundle

Potete dare uno sguardo in anteprima al nuovo set di oggetti grazie all’immagine che trovate in questa notizia. Al momento non ci sono ancora filmati di gioco o trailer di presentazione del nuovo bundle, ma non è escluso che il tutto arrivi nel corso delle prossime ore.

Il bundle verrà sbloccato nella giornata di oggi, dalle ore 17:00. Il pacchetto sarà però limitato alla versione PC di Fortnite, quindi se siete giocatori PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X o Nintendo Switch non vi sarà possibile riscattarlo. Il costo del bundle? Ovviamente di 0 V-Buck, visto che si tratta di un regalo da parte di Epic Games. Secondo alcune informazioni, però, tutti gli elementi saranno disponibili separatamente anche sulle piattaforme di gioco che non riceveranno ora questo speciale pacchetto in un prossimo futuro. Ovviamente però non saranno gratuiti, ma andranno acquistati singolarmente. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.