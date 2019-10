Fortnite: ecco quando si terrà l’evento finale della Stagione 10

Epic Games, dopo diversi giorni di attesa, ha finalmente svelato quando si terrà l'evento finale della Stagione 10 di Fortnite.

Dopo diversi giorni di trepidante attesa Epic Games ha finalmente svelato la data dell’evento finale della tanto controversa Stagione 10 di Fortnite. Un canto del cigno che aprirà le porte alla Stagione 11 che, si spera, porterà meno critiche e problematiche rispetto alla precedente.

L’evento in questione si terrà il prossimo 13 ottobre, data di lancio anche della precedentemente citata Stagione 11, e sarà in concomitanza, come annunciato da Epic Games stessa, con il Brazil Game Show. Non è ancora però stato purtroppo rivelato un orario preciso per tutto ciò.

Questa volta i dataminer, solitamente molto attivi su Fortnite, non sono incredibilmente riusciti a carpire grandi informazioni riguardo a tale evento ma, a quanto pare, l’avvenimento conclusivo prenderà il nome di “The End“.

Nonostante le poche indiscrezioni a riguardo sembrerebbe proprio però che Epic Games voglia chiudere con il botto la Stagione 10 di Fortnite, regalando ai propri utenti una mappa completamente nuova per la prossima season. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tale informazione, trattandosi di semplici voci, ma il fatto che l’evento si terrà proprio il giorno di lancio della Stagione 11 sembrerebbe spingere verso tale direzione.

Che ne pensate di questa notizia, siete anche voi in trepidante attesa per tale evento come migliaia di altri utenti? Che ne pensate della tanto controversa Stagione 10 di Fortnite che si sta avvicinando alla sua conclusione? Quali sono invece le vostre aspettative per l’attesa Stagione 11? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti di questa notizia!