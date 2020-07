Fortnite trasmetterà oggi un evento contro il razzismo

Fortnite, il celebre Battle Royale di Epic Games, oltre ad essere molto conosciuto e affermato nel mondo videoludico, si sta evolvendo, includendo anche una serie di eventi trasversali, al fine di offrire una forma di intrattenimento più variegata ai fan del gioco. Fortnite, infatti, negli ultimi tempi ha ospitato concerti virtuali di musicisti come Diplo e Deadmau5, una serie di concerti con Young Thug e Noah Cyrus, oltre al popolarissimo concerto di Travis Scott, lo scorso aprile – evento che ha attirato più di 12 milioni di spettatori. Inoltre, il mese scorso il Party Royale di Fortnite ha trasmesso numerose proiezioni di film di Christopher Nolan, tra cui Inception, Batman Begins e The Prestige. Nono solo, Nolan ha mostrato in anteprima mondiale sul gioco anche il trailer del suo prossimo film, Tenet.

Non è finita qui. Proprio oggi, infatti, nella medesima sezione Party Royale, andrà in onda oggi una proiezione in-game di We The People, un vero e proprio talk show sul tema del razzismo in America. Interverranno voci di spicco del BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), del mondo degli affari, dello sport, dei media, della musica e dell’intrattenimento. L’evento è nato dalla collaborazione con la società di marketing Opus United e sarà condotto dall’autore e commentatore della CNN, Van Jones. Tra gli ospiti, saranno presenti le giornaliste Jemele Hill ed Elaine Welteroth, nonché i musicisti e Killer Mike e Lil Baby.

Non preoccupatevi, l’evento verrà trasmesso per tutto il giorno di oggi, sabato 4 luglio 2020 e sarà possibile accedervi all’interno della modalità Party Royale. Si terrà un’interessante discussione sul razzismo sistemico nei media, nella cultura e nell’intrattenimento. L’orario di inizio della live sarà alle 8:46 – che, in base al nostro fuso orario, corrisponde alle ore 15:46. Si tratta di una scelta simbolica precisa in onore della morte di George Floyd, ucciso da alcuni poliziotti nella città di Minneapolis durante lo scorso mese di maggio, proprio in 8 minuti e 46 secondi.

Se siete interessati a partecipare, ricordiamo che è possibile accedere e giocare a Fortnite su Xbox One, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Ma oggi, ogni forma di combattimento è sospesa. Il gioco, quest’oggi, non è un luogo di scontri per come siamo abituati ad intenderlo, bensì un luogo di incontri e confronti.