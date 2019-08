Fortnite: il Far West invaderà Neopinnacoli, ecco i dettagli scoperti

Epic Games sembra essere pronta a trasformare Neopinnacoli in una città del Far West: ecco tutti i dettagli su Fortnite emersi fino a questo momento.

L’isola di Fortnite, di stagione in stagione, continua a essere modificata. Ora, Epic Games si appresta a farlo ancora una volta, sfruttando il tema dei viaggi spazio-temporali. Il prossimo obbiettivo del team di sviluppo è Neopinnacoli, ovvero la nuova zona che ha sostituito Pinnacoli Pendenti dopo la distruzione causata dall’eruzione del vulcano. Secondo quanto emerso dalle ricerche dei dataminer, la location si trasformerà in una città del Far West.

Le informazioni a riguardo erano già state scovate qualche giorno fa, ma ora pare quasi ufficiale visto che Epic Games ha attivato un macchinario a Neopinnacoli che dovrebbe permettere il viaggio nel tempo. Secondo le informazioni disponibili, il macchinario riceve energia dal Nexus ed è in qualche modo collegato alla gigantesca meteora introdotto sull’isola di Fortnite con l’inizio della stagione 10.

Since it's activated, we should see Tilted Town this week!pic.twitter.com/jJKzHlUrCp — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) August 5, 2019

Certo, non è chiaro in che modalità e quando il cambiamento debba avvenire: sembra probabile che Neopinnacoli diventi una città del Far West con il prossimo aggiornamento, in arrivo questa settimana, ma per ora non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

Per ora non ci rimane altro da fare se non attendere che avvenga il cambiamento, per capire se sarà interessante o meno. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che modificare la zona di Neopinnacoli sia la scelta giusta per l’equilibrio di gioco, oppure avreste preferito se Epic Games si fosse concentrata su altro? Tfue, sicuramente, non sta apprezzando le novità: ha infatti insultato in diretta Epic Games, a causa dei Mech Bruto.