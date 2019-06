Fortnite Fortbyte 80: dove e come trovarlo utilizzando il piccone Sbriciolabunker nel punto più alto dell’orlo del vulcano

Ecco a voi come utilizzare il piccone Sbriciolabunker per spezzare la pietra nel punto più alto dell'orlo del vulcano e ottenere il Fortnite Fortbyte 80.

Ieri vi abbiamo raccontato come trovare il Fortbyte 26, accessibile in un bunker innevato, ma solo utilizzando la skin Jonesy Bunker. Il Fortnite Fortbyte 80 rilasciato da Epic Games oggi ci porta oggi in una location diametralmente opposta rispetto alle gelide lande a sud della mappa. Per ottenere il Fortnite Fortbyte 80 saremo infatti costretti ad addentrarci nientepopodimeno che in un vulcano.

Questa volta non sarà però necessario una skin ben definita e potremo quindi usare il personaggio più di nostro gradimento. Sarà invece obbligatorio, se vorremo veramente trovare il famigerato collezionabile, utilizzare il piccone Sbriciolabunker. Niente paura però: tale item sarà compreso nel Pass Battaglia della Season 9 di Fortnite, più precisamente al livello 38. Se vi trovate in difficoltà a trovare il punto più alto dell’imponente vulcano potete seguire il comodo video di seguito.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 80, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: