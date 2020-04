Fortnite: come ottenere gratis la musica Freestylin’ Remix

Vi state cimentando in questo periodo di quarantena ad affrontare tutte le sfide di Fortnite Capitolo 2 – Stagione 2? Se state avendo delle difficoltà nel superarle, potete consultare sia la nostra guida sulle sfide di Skye, sia i nostri indizi per trovare Ollie delle Ombre e Ollie degli Spettri. Di recente Epic Games ha voluto introdurre anche la possibilità di poter partecipare ad una sfida per ottenere una delle musiche più desiderate del gioco.

Per riuscire ad ottenere in regalo la rara musica di Fortnite Freestylin’ Remix sarà quindi necessario per i giocatori riuscire a superare una sfida non molto complicata. Per poter inserire questa amatissima musica al vostro armadietto personale, sia in Battaglia Reale che in Salva il mondo, basterà infatti semplicemente iniziare una partita in una qualunque modalità e ispezionare lo Yacht di Deadpool nel corso dell’evento di Deadpool che è in corso in questi giorni.

FREEMIX! The fan-voted remix of Freestylin’ is free for anyone this Season that visits @Deadpool's Yacht Party in Fortnite. (Is that a triple entendre?) pic.twitter.com/u2gMWEmZC9 — Fortnite (@FortniteGame) April 9, 2020

Durante il Capitolo 2 della Stagione 2 di Fortnite lo Yacht che si trova all’estremo nord-est della mappa è diventato il rifugio di colui che a causa della sua parlantina inarrestabile viene spesso soprannominato “il Mercenario Chiacchierone” (The Merc with a Mouth) e sarà sufficiente fare tappa in questo luogo particolare per poter vedere aggiunta nel proprio inventario la musica in omaggio.

Ricordiamo che, con la fine della Stagione 2, probabilmente non sarà più possibile completare la seguente sfida, pertanto il consiglio è quello di completare la missione appena possibile. Ovviamente il consiglio vale per tutte le missioni disponibili in questo momento, dalle sfide di Skye a quella che vi chiede di partecipare al party di Deadpool! Sfide che comunque non risultano particolarmente complicate da affrontare. E voi cosa ne pensate di queste sfide proposte da Epic Games? Pensate che possano essere utili per aumentare il coinvolgimento di vecchi e nuovi giocatori verso questo già famosissimo Battle Royale?