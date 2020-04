Fortnite Guida: dove danzare al party di Deadpool sullo yacht

Finalmente una sfida di Fortnite semplice e facile da superare – a meno che non vi uccidano subito. Vi abbiamo già spiegato e raccontato di una serie di sfide settimanali da completare, oggi vi spieghiamo come completare un’altra di queste, questa volta incentrate su Deadpool, sempre relative alla settimana 8 del famoso battle royale firmato Epic Games e disponibile su PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Ecco dove danzare al party di Deadpool sullo yacht.

Questa volta occorre semplicemente danzare al party sullo yacht del famoso anti-eroe, già dalla descrizione vi renderete presto conto che non si tratta di nulla di particolarmente difficile o impegnativo, anche perché basta letteralmente raggiungere la zona in alto a destra della mappa (nord-est), mettersi in mezzo alla pista da ballo e sfruttare una delle emote dancing disponibili nel vostro catalogo. Più che spiegarvi nel dettaglio come fare, vi mostriamo un video che risponde a tutte le vostre possibili domande in merito a questa semplicissima sfida.

La seconda sfida necessaria per ottenere la skin di Deadpool senza maschera ci chiede invece di trovare il galleggiante da piscina di Deadpool all’interno di Fortnite. Potreste pensare che si trovi sullo yacht, ma purtroppo non è così. Non potrete quindi completare la sfida direttamente in quel punto. Fortunatamente, è ancora più facile trovarlo: ecco la nostra guida per il galleggiante da piscina di Deadpool.

Non si tratta inoltre delle uniche sfide del momento. Le sfide della settimana 8 ci stanno mettendo alla prova, sopratutto se si tratta di trovare una spada di Skye in una roccia in un luogo elevato: anche in questo caso, però, abbiamo tutte le guide di cui avete bisogno. Ricordate inoltre che potete recuperare Ollie delle Ombre o Ollie degli Spettri.