Fortnite Furia: il benvenuto alla Stagione 6 nel nuovo trailer

Proprio in questo momento i server di Fortnite risultano essere offline per poter, nel giro di un paio di ore, tornare disponibili e dare il benvenuto alla Stagione 6. Epic Games propriostamattina ha rilasciato un trailer suggestivo che racconta l’incipit di quello che ci aspetterà in futuro. Appena il tutto sarà disponibile potremo giocare l’ultima missione dell’agente Jones nel finale di Crisi Zero, le conseguenze dell’evento riplasmeranno la realtà così come la conosciamo. Effettivamente il filmato, che vi lasceremo alla fine di questa notizia, racconta come il battle royale sia diventato a tutti gli effetti un punto di riferimento, con personaggi provenienti da tantissimi universi, cinematografici e videoludici in primis, una esperienza che sicuramente renderà felici gli appassionati.

Finale Crisi Zero

Dalla pagina ufficiale di Epic Games è possibile leggere infatti che il finale Crisi Zero sarà una esperienza unica giocabile in single player nel quale sarà possibile giocarci non appena avvieremo la partita. Online sono già disponibili alcuni video walkhtrough, uno di questi lo posteremo proprio qui di seguito quindi se non volete nessun tipo di spoiler evitate di guardarlo ovviamente.

Fortnite nel giro di circa quattro anni è maturato davvero molto, Epic Games lo sa ed è per questo che ha costruito attorno una Lore suggestiva capace di far innamorare e speculare molti influencer, anche nostrani. Questo è un altro tassello che porta il battle royale nell’Olimpo dei videogames moderni, possiamo immaginare che la Stagione 6 (o Furia) sia al pari se non sotto certi punti di vista superiore alla sua precedente, sicuramente non da sottovalutare che ha portato a tantissimi crossover apprezzati dal pubblico e, perché no, anche a coloro particolarmente non interessati al free-to-play stesso.

L’anteprima mostrata ieri del trailer della nuova Stagione ha portato inevitabilmente un hype pazzesco tra il pubblico. Durante il finale di Crisi Zero infatti, l’agente Jones e Fondazione hanno sigillato il punto zero in una torre. Una volta contenuto il tutto, questo ha inviato un impulso su tutta l’isola cancellando inevitabilmente tutta la tecnologia portando il mondo ad uno stadio primitivo.

Insomma, questa nuova Stagione ha tutte le carte in regole per diventare forse la più memorabile di tutte. Sul sito ufficiale hanno confermato la presenza di Lara Croft e dell’arrivo della skin dedicata a Neymar Jr., noto attaccante del PSG appassionato anche lui di Fortnite.