Fortnite: disponibile il pacchetto Giudizio Finale, ecco prezzo e contenuti

Dopo una lunga attesa è finalmente disponibile su Fortnite il pacchetto Giudizio Finale: ecco prezzo e contenuti di tale offerta!

Come ben saprete Fortnite è un titolo disponibile gratuitamente ma con una forte enfasi su quelle che sono le micro-transazioni. Fortunatamente tale meccanica viene utilizzata esclusivamente per oggetti estetici e quindi il celebre battle-royale di Epic Games non ha mai avuto derive verso un sistema pay-to-win.

I vari oggetti estetici presenti nel titolo si possono suddividere principalmente in due macro categorie: quelli ottenibili tramite V-Bucks, la valuta in-game del gioco, e quelli acquistabili solo ed esclusivamente tramite moneta reale. Di questa seconda categoria fa parte il nuovo ed attesissimo pacchetto Giudizio Finale, appena rilasciato da Epic Games all’interno di Fortnite.

Giudizio Finale è infatti disponibile sul battle-royale ad un prezzo di 17,99 euro e contiene tre differenti skin, ognuna con un proprio dorso decorativo. Potete osservarle in tutta la loro magnificenza direttamente nell’immagine qua sopra.

Ecco quindi tutti gli oggetti contenuti nel pacchetto in questione:

Il mortifero costume Catrina e il dorso decorativo Lutto Libero

e il dorso decorativo L’inquietante costume Willow e il dorso decorativo Dolly

e il dorso decorativo Il fosco costume Luce Nera e il dorso decorativo Ali Indaco

Come indicato anche nell’immagine stessa, inoltre, si tratta di oggetti pensati per la modalità battle-royale e non è quindi assicurato che essi saranno resi disponibili anche per Salva il Mondo, la modalità PvE di Fortnite.

Che ne pensate di questa notizia e delle skin rilasciate da Epic Games nel pacchetto Giudizio Finale? Vi piacciono o ritenete il prezzo richiesto fin troppo elevato per una manciata di oggetti estetici? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!