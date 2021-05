Fortnite: il prossimo evento sarà a tema NBA

Sembra proprio che quest’oggi sia la giornata a tema Fortnite. Il battle royale targato Epic Games risulta essere un titolo apprezzato da molti ed odiato da altrettanti. Del resto l’opera è riuscita a a suo modo a creare un genere che tutt’ora sta macinando record su record con guadagni davvero da capogiro. La Stagione 6 ormai è entrata nel vivo con l’aggiunta di importanti skin e alcune che dovrebbero arrivare in futuro, nonostante questo però non è particolarmente piaciuta ai veterani del gioco.

Sembra che Epic Games stia comunque pensando in grande, rivelando proprio in queste ore il prossimo grosso evento. Questo sarà a tema NBA con una collaborazione ufficiale tra Fortnite ed il campionato di Basket più importante ed amato del mondo. Dopo aver rilasciato la skin del noto attaccante del PSG Neymar, ecco che l’azienda americana non ha smesso di affacciarsi nel mondo dello sport.

Secondo alcuni leak, che vi riporteremo proprio qui di seguito, l’evento a tema Basket comprenderà le 30 squadre le quali saranno supportate dai nostri avatar. Ci saranno quindi i classici compiti da svolgere con relative ricompense. Tale collaborazione dovrebbe quindi prendere luogo il prossimo 12 maggio ma non si sa esattamente quanto possa durare. Potrebbe quindi trattarsi di un piccolo crossover di qualche settimana o addirittura in vigore fino alla fine della Stagione 6.

NBA x Fortnite Community Battles Info

Fortnite x NBA Team Battles is an official collaboration between Fortnite and the National Basketball Association. Players can support one of the 30 NBA teams and lead it to victory by playing Fortnite!

— iFireMonkey (@iFireMonkey) May 2, 2021