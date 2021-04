Fortnite: trailer ufficiale di Neymar, ecco quando sarà disponibile

Fortnite è ancora oggi uno dei titoli più giocati e longevi di sempre con una community di giovani gamers che ancora oggi si divertono come non mai con il battle royale targato Epic Games. Parliamoci chiaro, che vi piaccia o meno il free to play ha cambiato l’intero gaming moderno, inventando (o migliorando) un genere che ancora oggi viene preso come punto riferimento da decine e decine di aziende in tutto il mondo.

Fortnite è diventato da tempo ormai un vero e proprio fenomeno, tanto che anche noti calciatori hanno dichiarato più volte il loro amore verso l’opera. Come ben saprete il battle royale targato Epic è ricco di skin provenienti da ogni universo videoludico e cinematografico. Questa ha portato all’inserimento di centinaia di outfit apprezzati da pubblico e critica, specialmente durante la Stagione 5.

Con l’arrivo della Stagione 6 che ha visto il gioco cambiare radicalmente, era stato già annunciato l’arrivo imminente di una skin dedicata al noto attaccante del PSG Neymar Jr. Ebbene, nella giornata di ieri, è stato presentato ufficialmente attraverso un trailer, che vi lasceremo proprio qui di seguito. Neymar è l’ennesima skin ad unirsi alle altre centinaia testimoniando quanto gli sviluppatori vogliono avvicinarsi ai fan, specialmente più piccoli, puntando fortemente sui calciatori singolarmente, delle divinità per alcuni.

Ebbene, a partire dalla giornata di domani, in esclusiva per i possessori del Battle Pass, sarà possibile ottenere la skin dell’attaccante del PSG. Si tratta a tutti gli effetti dell’ennesima collaborazione da parte di Epic Games. Sembrerebbe inoltre che Neymar possa cambiare aspetto ed equipaggiare una possente armatura che ricorda molto quella di Black Panther. Insomma, se siete appassionati di Fortnite e aspettavate con trepidazione l’arrivo del calciatore brasiliano, è arrivato il momento di sbaragliare i vostri nemici.