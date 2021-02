Fortnite: in arrivo il crossover con WandaVision?

Dopo la pubblicazione del nuovo aggiornamento (cliccate qui per i dettagli), un rumor vocifera un arrivo alquanto succulento su Fortnite, proveniente dal mondo Marvel. Stiamo parlando di WandaVision, la serie recentemente distribuita su Disney+ che ha saputo già conquistare una larga fetta di pubblico. La bizzarra coppia, formata da Visione e Wanda Maximoff, potrebbe quindi giungere molto presto sul battle royale targato Epic Games. Analizziamo nel dettaglio questa interessante voce di corridoio!

A rivelare tale probabilità è stato il leaker ShiinaBR, che ha individuato tre set crittografati di cui vi elencheremo i nomi in codice: BikeCatch, ToneTrip e AcutePanic. Gli ultimi due, potrebbero identificare alcune caratteristiche dei personaggi della serie che, per non spoilerarvi nulla, non vi riporteremo (per chi fosse in pari, invece, clicchi qui per i dettagli). Stando al leaker ed ai suoi follower, la certezza di vedere Wanda e Visione è realmente alta. D’altronde, la serie TV continua ad essere un successo, grazie anche ad una breve pausa del Marvel Cinematic Universe.

Inoltre, i rapporti tra Epic Games e Marvel continuano ad essere ben saldi e, con l’episodio finale della prima stagione di WandaVision previsto per il 5 marzo 2021, avrebbe totalmente senso avviare un crossover proprio adesso; sia per sponsorizzare la serie che il gioco. Solo il tempo ed Epic Games potranno confermare ufficialmente se il rumor sia veritiero o no, ma siamo certi che presto arriveranno nuove informazioni a riguardo.

There are currently 3 sets encrypted (2 new hunter sets + another one), here are the code names: – BikeCatch

– ToneTrip

– AcutePanic — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 16, 2021

Per chi non conoscesse la serie targata Marvel, narra la vita quotidiana in provincia di Visione e Wanda, due superesseri che iniziano a sospettare che nulla è come sembra. Ciò che colpisce l’occhio dello spettatore, è il mix di stile tra quello di una sitcom classica e quello del Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate di una probabile collaborazione tra WandaVision e il battle royale di Epic Games? Fatecelo sapere nei commenti!