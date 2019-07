Fortnite è sinonimo di soldi facili, se si diventa pro player: parola di Shroud

Secondo Shroud, noto eSporter e streamer, Fortnite è una montagna d'oro che attende solo i giocatori: ecco cosa ha rivelato il giocatore.

La scena competitiva degli eSport diventa di anno in anno più grande, con sempre più spettatori e giocatori professionisti che si dedicano tutto l’anno agli sport digitali. Tra eventi e sponsorizzazioni, circola molto denaro e tra i molti titoli che si approcciano agli eSport uno di quelli che permette di guadagnare di più è Fortnite. Secondo Shroud, nome d’arte di Michael Grzesiek, il battle royale di Epic Games è, per ora, la migliore scelta per chiunque voglia buttarsi nella carriera di giocatore professionista.

Lo streamer/eSporter rivela che il rapporto benefici-costi è assolutamente positivo e che Fortnite è in pratica sinonimo di soldi gratis. Anche senza vincere tornei si ottiene comunque denaro: non molti giochi strutturano il lato eSport in questo modo, ma Fortnite sì. Secondo Shroud, Epic Games non ha realmente idea di quello che sta facendo e il loro punto di forza è solamente la gran quantità di soldi a disposizione.

Al di là del giudizio dato da Shroud sull’approccio di Epic Games, è innegabile che la società stia investendo moltissimo denaro negli eventi eSport di Fortnite. Lo scorso anno è stato annunciato che la stagione 2018-2019 avrebbe potuto contare su 100 milioni di dollari: la sola Coppa del Mondo, che terminerà a breve, ha messo in palio 10 milioni per le finali della modalità Solo e 20 milioni per la modalità Duo.

Anche altri battle royale come PUBG e Apex Legends si approcciano alla scena eSport, ma di certo non possono contare su investimenti pari a quelli di Epic Games. Il gioco di Respawn Entertainment ha potuto contare sul FACEIT Pro League, che è però l’unico grande torneo autorizzato dagli sviluppatori. Diteci, cosa ne pensate delle parole di Shroud? Seguite la scena eSportiva?