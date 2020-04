Fortnite, trovata nuova modalità “Now Playing” nei file di gioco

Anche Fortnite sembra voglia spingere i giocatori a rilassarsi e a socializzare in-game a causa della quarantena da coronavirus, organizzando una nuova modalità a tempo limitato chiamata “Now Playing“. La modalità è stata scoperta dal dataminer spedicey1, che ha condiviso le sue scoperter in un post su Twitter.

Stando ai file di gioco, Now Playing avrà luogo a Rapide Rischiose, e permetterà ai giocatori di visionare delle proiezioni della serie americana Punk’d: le proiezioni avverranno ogni ora, ma non si hanno ancora notizie su come funzionerà la modalità, siccome questi sono gli unici dettagli trapelati dal datamine, tuattavia, si tratta di un evento alquanto unico per Fortnite. Per l’occasione saranno riabilitati i distributori automatici e sarà possibile anche rischierarsi, mentre la pesca, i Vault, i veicoli e i bot saranno disabilitati.

new ltm: "Playlist_NowPlaying" title: "Now Playing"

desc: "Just want to Risky & Chill? Hang out in Now Playing to catch the hourly screenings of Punk’d. Top of the hour, every hour. " — spedicey1 (@spedicey1) April 8, 2020

La descrizione della modalità riporta “Hai voglia di Rilassarti e Rischiare? Fai un salto nella modalità Now Playing per guardare delle proiezioni orarie di Punk’d, disponibili ogni ora“. Sicuramente quasi nessuno avrà mai sentito parlare della serie Punk’d, essendo buona parte della community di Fortnite molto giovane; si tratta di una serie televisiva andata in onda a partire dal 2003 e terminata nel 2007 che aveva semplicemente lo scopo di organizzare scherzi ai danni delle celebrità americane. Oltre all’evento, il dataminer ha scoperto che diverse armi ed oggetti verranno riportati in-game.

Nello specifico, faranno il loro ritorno le granate a impulsi, i Port-a-Fort, il jetpack, il Chug Jug, e i palloncini: parlando delle armi, rivedremo il fucile a tamburo, il lanciagranate di prossimità, mitraglietta a raffica, fucile da fanteria, cannone a mano, revolver con mirino, fucile da cecchino automatico, mitragliette di rarità epica e leggendaria. Sembra che in attesa della fine della Stagione 2, Fortnite voglia dare un tocco di novità variegando le armi e l’equipaggiamento disponibile nella mappa, assieme alla nuova modalità: non resta che attendere il prossimo aggiornamento per prendere parte alle proiezioni della serie, dunque.