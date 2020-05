Fortnite: in arrivo modifiche al sistema di matchmaking?

Nel corso della mattinata Epic Game ha rilasciato l’aggiornamento di metà mese del proprio titolo di successo Fortnite. Sembra però che non tutte le novità abbiano trovato spazio all’interno dell’update più recente del titolo, dato che alcuni dataminer del titolo battle royal sono riusciti a scovare qualche informazioni riguardo a ciò che verrà modificato nel prossimo futuro del titolo di Epic.

Secondo alcuni di questi dataminer, il sistema di matchmaking potrebbe vedere l’avvento di alcune modifiche. Il cambiamento più importante sembra riguardare il sistema di abbinamento dei giocatori secondo le skill di quest’ultimi, funzione che era stata inserita in Fortnite durante il 2019.

Skill Based Matchmaking has been re-implemented back in Squads. — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) May 12, 2020

Sembra quindi che Epic Games sia in procinto di ascoltare le diverse lamentele mosse dagli appassionati del titolo battle royale, ai quali non è mai andato troppo a genio il sistema attuale di matchmaking presente nel gioco. Stando ad altri dataminer, il sistema basato sulle skill sarebbe addirittura già stato rimosso, mentre altri sono citano la presenza di tale matchmaking solamente nella modalità a squadre.

Al momento Epic Games non ha ancora confermato nulla, ma se il team sta lavornando davvero su alcune modifiche per il matchmaking siamo sicuri che avremo nuove notizie al riguardo molto presto. Cosa ne pensate del sistema di matchmaking attuale presente in Fortnite? Sperate in un cambiamento? Fateci sapere il vostro parere nella sezione dedicata ai commenti.