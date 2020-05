Fortnite: nuovo aggiornamento disponibile, ecco tutte le novità di metà maggio

Fortnite Stagione 2 sta proseguendo più a lungo di quanto previsto inizialmente, ma Epic Games non ha certo intenzione di lasciare fermo il proprio gioco. Sono ora arrivate varie novità, sotto forma di un nuovo aggiornamento contenuto della versione 12.50. Questo secondo update propone una serie di aggiunte per Salva il Mondo e per la Modalità Creativa. Vediamo insieme quali sono tutte le novità introdotte nel battle royale di Epic Games.

Iniziamo con Salva il Mondo, che con il nuovo aggiornamento contenuto della versione 12.50 di Fortnite ci dà accesso al personaggio Ibrido il Drago con il vantaggio “Fuoco del Drago” (+34% durata di Tormento in standard, + 67% durata di Tormento in Comandante, inoltre Squarcio del drago applica Tormento e infligge 15 danni da fuoco base al secondo per tre secondi). Sarà disponibile dal 16 maggio fino al 20 giugno nel Negozio.

Passiamo poi a Sea Wolf Jonesy che dispone del vantaggio Alta Marea (+55% danni da Onda d’urto in Standard, +55% danni da Onda d’urto che si attiva una seconda volta dopo l’utilizzo in Comandante). Sarà disponibile nel Negozio dal 23 maggio fino al 20 giugno. Infine, avremo modo di fare nostro Ken Filibustiere con il vantaggio “Nebbia marina” (il fumogeno ripristina integralmente gli scudi in standard, il fumogeno ripristina gli scudi e congela i nemici per 5.5 secondi in Comandante). Sarà accessibile nel Negozio dal 30 maggio fino al 20 giugno. Inoltre, è tornato lo Schioppo, un fucile che sprigiona una potente raffica di colpi: disponibile dal 23 maggio fino al 20 giugno nel negozio.

Il nuovo aggiornamento contenuto introduce però anche una nuova sfida per la Modalità Creativa di Fortnite. Si tratta dell’evento Impossibilità che chiede di presentare “giochi che sfidano la realtà e dimostrano cosa si può realizzare quando si lascia correre libera l’immaginazione“. Cosa significa? Epic Games suggerisce di creare architetture o paesaggi insoliti che non esistono nel mondo reale e di sfruttare elementi come le piattaforme di rimbalzo o la gravità ridotta per progettare labirinti folli. I contenuti devono essere inviati con il modulo ufficiale entro il 2 giugno.