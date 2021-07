Fortnite: nel gioco Epic Games ora c’è anche una Ferrari

Qualche anno fa nessuno si sarebbe mai aspettato che Fortnite potesse evolversi fino a diventare il tipo di esperienza che è oggi. Quello che è partito come un abbastanza sottovalutato tower defense, è presto diventato un qualcosa che ormai trascendo lo stesso concetto di videogioco per come l’abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Grazie all’avvento di eventi in game, festival di vario genere e addirittura concerti virtuali, il titolo Epic Games è definibile come un vero e proprio metaverso in costante evoluzione.

Proprio per la natura cangiante di Fortnite, ogni giorno è sempre una sorpresa per i giocatori, e dopo tutte le novità aggiunte con l’ultimo aggiornamento oggi verrà proposto un nuovo contenuto. Giusto ieri Epic Games aveva lanciato un teaser che preannunciava una collaborazione con uno dei marchi automobilistici italiani più famosi al mondo; Ferrari. Con la presenza delle auto nel battle royale c’è quindi del terreno fertile per aggiungere vari veicoli ufficiali, andando così ad espandere ancora di più l’universo di gioco.

Oltre ad Epic Games, anche lo stesso account ufficiale del marchio Ferrari ha pubblicato un annuncio relativo a questa novità. La Ferrari 296 GTB della casa automobilistica italiana arriverà all’interno di Fortnite a partire da oggi 22 luglio. Questo è tutto quello che è stato chiarito al momento, ma essendo presenti già diverse automobili da guidare in giro per l’isola, è altamente probabile che da oggi in poi potrete guidare anche una nuova fiammante rossa Ferrari.

The new #Ferrari296GTB has been designed to enhance Fun to Drive. And from tomorrow, it will also be Fun to Play on @FortniteGame.#Ferrari #Fortnite https://t.co/oi36ux6Ati — Ferrari (@Ferrari) July 21, 2021

Ora che il marchio Ferrari ha aperto le porte a questo tipo di collaborazioni, aspettiamoci che Fortnite possa diventare un luogo in cui varie auto famose in tutto il mondo possono sfrecciare a tutta velocità all’interno del mondo di gioco.