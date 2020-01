Fortnite, Ninja si aspetta grosse novità dal prossimo update

Come ben saprete la fine della prima stagione di Fortnite Capitolo 2 è stata rimandata giusto ieri fino al prossimo 20 febbraio, ben due settimane più tardi rispetto a quanto precedentemente preventivato. Una notizia che, come vi abbiamo raccontato ieri, non deve però far particolarmente disperare i numerosissimi giocatori del titolo visto che Epic Games ha intenzione di riempire le prossime settimane di eventi e sfide, in modo tale da ingannare l’attesa per la stagione due di Fortnite Capitolo 2.

Nonostante tale rassicurazione Ninja non sembra essere assolutamente essere contento dell’attuale stato del celebre battle royale e, anzi, ha deciso di “attaccare” pubblicamente Epic Games, chiedendo per l’update della prossima stagione delle grossissime novità.

Durante una diretta streaming Ninja ha infatti dichiarato: “C’è solo una spiegazione a questa incredibile mancanza di contenuti e armi: secondo me la prossima stagione non dico che sarà incredibile, ma deve essere qualcosa di veramente fuori di testa, lo deve essere per forza. Il prossimo update deve essere il più pazzo di sempre, deve includere qualche meccanica dirompente o qualcosa che sia in grado di cambiare l’intero gioco. Purtroppo tale aggiornamento è stato posticipato di altri 17 giorni, si tratta veramente di tanto, tanto tempo.”.

Ninja si è inoltre soffermato sul fatto che la prima stagione di Fortnite Capitolo 2 passerà alla storia come una delle più lunghe del titolo grazie ai suoi oltre cento giorni di durata: “Per quale motivo l’hanno fatta durare così tanto senza aggiungere nulla di rilevante? Noi siamo content-creator e pro-gamer e abbiamo quindi motivo di rimanere sul titolo, ma i normali giocatori non hanno queste motivazioni. In ogni caso Epic Games non è assolutamente stupida, ha tantissimi dati sui propri giocatori e su quello che vogliono: sono sicuro che a breve sapranno decisamente accontentarci”.