Fortnite: una nuova arma è in arrivo a breve?

Secondo quanto emerso da diversi leak sarebbe in arrivo a breve su Fortnite la machine pistol, nuova arma presente in più varianti.

Come ben saprete Fortnite è un titolo in continuo aggiornamento, che quasi ogni settimana stravolge le proprie meccaniche di gioco introducendo nuove zone, nuove armi o, ancora, nuovi item. Un rinnovamento continuo, dove gli equilibri vengono rimodellati di giorno in giorno.

Non sorprenderà quindi più di molto sapere che, secondo quanto emerso da un leak, a breve sarà introdotta nel titolo una nuova arma, la Machine Pistol, disponibile nelle varianti Comune, Non Comune e Rara. Potete osservare l’arma in questione comodamente nel tweet qui sotto.

More info:

Close Range Damage: 15, 16, 17

Mid Range Damage: 10, 11, 12

Long Range Damage: 6, 6, 7 Clip Size is "32" And the accuracy is pretty good (not OP) — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) November 8, 2019

A onor del vero tale bocca da fuoco era emersa già da diverso tempo nei file di gioco senza mai però fare il suo debutto ufficiale all’interno di Fortnite. A riportare in auge la Machine Pistol ed una sua possibile introduzione nel battle royale è però stata nei giorni scorsi un depotenziamento delle caratteristiche di tale arma.

Ecco quindi le statistiche aggiornate della Machine Pistol:

Versione Comune : 15 danni a corta distanza, 10 a media distanza, 6 a lunga distanza

: 15 danni a corta distanza, 10 a media distanza, 6 a lunga distanza Versione Non Comune : 16 danni a corta distanza, 11 a media distanza, 6 a lunga distanza

: 16 danni a corta distanza, 11 a media distanza, 6 a lunga distanza Versione Rara: 17 danni a corta distanza, 12 a media distanza, 7 a lunga distanza

Tutte le tre opzioni disponibili avranno inoltre un caricatore da 32 colpi e un’accuratezza definita come decisamente buona, sebbene non eccelsa. In ogni caso, trattandosi di indiscrezioni, vi invitiamo a prendere tutto ciò con le pinze ed ad aspettare un eventuale annuncio ufficiale da parte di Epic Games.

Che ne pensate di questa notizia e dell’attuale armamentario presente sul celebre battle royale? A vostro modo di vedere le cose l’introduzione della Machine Pistol avrebbe senso o si rivelerebbe un semplice doppione di qualcosa di già presente? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!