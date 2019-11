Fortnite: aggiunta una nuova arma multiuso per l’attacco e la pesca

Tramite l'ultimo aggiornamento di Fortnite è stata inserita a sorpresa nel gioco una nuova arma multiuso utile sia per attaccare che per pescare.

Il secondo capitolo di Fortnite ha introdotto molti cambiamenti, tra cui una nuova mappa, nuove sfide e una nuova meccanica di pesca che permette di catturare e mangiare del pesce per migliorare le proprie statistiche. E ora, all’interno dell’ultimo aggiornamento, c’è una nuova arma multiuso che torna ugualmente utile a catturare i pesci e a uccidere gli altri giocatori.

L’arpione è stato aggiunto a Fortnite tramite l’ultima patch e i giocatori hanno avuto accesso ad essa da martedì mattina. L’arpione può essere usato sia per afferrare direttamente il pesce o il loot a distanza, sia mentre si sta aspettando che il pesce abbocchi utilizzando la canna per pescare; in quel caso si potrà sparare un colpo d’arpione per assicurarsi una pesca più semplice. Ciò renderà anche più facile catturare i pesci curativi.

É possibile usare l’arpione anche per attaccare gli altri giocatori ed è un’arma abbastanza efficace. Se si spara contro un nemico infliggerà 75 danni e in più li tirerà verso il giocatore. Sarà una questione di poco tempo e di abitudine e i videogiocatori impareranno in quali scenari di combattimento l’arpione si potrà rivelare un’arma utile da utilizzare.

Epic Games non ha pubblicato le note di patch riguardo quest’ultimo aggiornamento di Fortnite, quindi il nuovo arpione è stato una sorpresa molto gradita per i giocatori del Battle Royale. In effetti, Fortnite è stato sempre capace di riservare sorprese sin dal suo lancio, lo stesso Fortnite Capitolo 2 è stato tenuto nascosto prima del suo lancio diventato virale in pochi istanti. Avete già provato questa nuova stravagante arma multiuso? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.