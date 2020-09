Fortnite: nuovo eroe Marvel disponibile, ecco chi è

La Stagione 4 di Fortnite sta esaudendo il sogno di molti appassionati del titolo di successo targato Epic Games, ovvero creare un crossover con i più amati supereroi Marvel. Abbiamo già avuto l’occasione di vedere all’opera personaggi come un folto gruppo di X-Men tra cui Wolverine e Tempesta, ma anche grandi classici come Iron Man, Hulk, Groot e She Hulk. Ora però, un nuovo eroe sta per fare il suo debutto nel mondo del battle royale di Epic.

Parliamo di uno dei supereroi più atipici di tutto il franchise Marvel; il cacciatore di vampiri Blade. Questo nuovo personaggio fa il debutto nel negozio di Fortnite Stagione 4 proprio oggi, e con se si porta dietro tutta una serie nuovi oggetti cosmetici che faranno sicuramente gola a tutti i collezionisti del titolo. A dare l’annuncio ufficiale è stato l’account Twitter ufficiale di Fornie, che ha postato un’immagine raffigurane proprio il nuovo eroe Marvel.

The only of his kind, the one the undead fear most… the Daywalker has arrived.

Grab the Blade Set in the Shop now! pic.twitter.com/Ge8gQMyk6L

— Fortnite (@FortniteGame) September 25, 2020