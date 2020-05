Fortnite: dove trovare gli Scagnozzi da eliminare nei rifugi

Nuova settimana significa nuove sfide da affrontare e completare all’interno della modalità Battaglia Reale di Fortnite. Vi abbiamo già paralto di dove trovare e come aprire i Forzieri delle Fazioni all’interno delle basi Spia e di come nuotare oltre i portelloni dell’Agenzia. Questa volta siamo pronti a darvi qualche utile consiglio sul come portare a termine la sfida che richiede di eliminare gli Scagnozzi nei rifugi.

Una delle nuove sfide settimanali chiamate Assalto all’Agenzia, metterà i giocatori alla ricerca di cinque Scagnozzi da eliminare che si trovano all’interno di diversi rifugi nella mappa di gioco. Una volta scovato il rifugio, al giocatore non servirà altro che individuare lo Scagnozzo che si trova in quell’area ed eliminarlo.

Le posizioni esatte dove trovare i rifugi degli Scagnozzi sono le seguenti:

Rifugio Eco: nella parte sud dell’area Sabbie Sudate

Rifugio Alpha: nell’area Parco Pacifico

Rifugio Charlie: nella parte ad est dell’area Scogliere Scoscese

Rifugio Beta: nella parte ad est dell’area Fattoria Frenetica

Rifugio Delta: nella parte a sud – ovest dell’area Lago Languido

Proprio come nelle sfide precedenti di questa settimana, per portare a termine il compito servirà eliminare almeno tre degli Scagnozzi nei loro rifugi ed il gioco sarà fatto. Avete già completato qualche sfida settimanale di Fortnite? Come vi sembrano le ultime aggiunte effettuate da Epic Games nel proprio battle roayle? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.