Fortnite: dove trovare e come aprire i Forzieri delle Fazioni bloccati

Con l’avvento di una nuova settimana, gli appassionati di Fortnite possono tornare a comlpetare le nuove sfide proposte da Epic Games all’interno del battle royale. Dopo il rilascio dell’aggiornamento 12.60, sono cominicte le sfide Assalto all’Agenzia, dove tra le diverse attività completabili richieste troviamo dei Forzieri delle Fazioni bloccati da trovare ed aprire sparsi per tutta la mappa di gioco.

Prima di tutto, va capito dove si trovano questi nuovi Forzieri. Pincipalmente sarà possibile scovare questi punti d’interesse all’interno delle basi operative delle spie, nel dettaglio i Forzieri delle Fazioni possono essere trovati in questi luoghi specifici: la Grotta, L’Agenzia, Il Pozzo, Lo Squalo e infine sullo Yatch posizionato nella parte a nord-est della mappa.

Passando al come aprire questi Forzieri; una volta giunti in una delle basi sarà necessario travestirsi da Spia in una delle cabine telefoniche, e poi approcciarsi al Forziere per poterci interagire aprendolo. Aprire un solo Forziere delle Fazioni non sarà sufficente per completare questa sfida, bensì ne servirà aprirne almeno tre.

Il nuovo aggiornamento 12.60 di Fortnite non ha solamente portato le nuove sfide settimanali e diverse novità, ma diversi streamer hanno anche scoprerto un nuovo bug che sembrerebbe essere apparso proprio dopo che Epic ha rilasciato quest’ultimo update. Cosa ne pensate delle sfide proposte questa settimana? Avete già trovato ed aperto i Forzieri che vi servivano per completare la sfida?