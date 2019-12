Fortnite: in arrivo un contenuto esclusivo PS Plus secondo i dataminer

Quest’oggi, dopo lunga attesa, è stato pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite 11.30, il quale ha introdotto varie novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa. I dataminer hanno però scavato a fondo e hanno svelato nuovi elementi in arrivo. Prima di tutto, come vi abbiamo già segnalato, hanno scovato un nuovo Pass Annuale, il quale dovrebbe permettere di accedere a parte dei contenuti del Pass Battaglia semplicemente pagando. Ora, inoltre, pare che ci sia un nuovo pacchetto dedicato esclusivamente a PS Plus.

L’informazione arriva da un noto leaker di Fortnite. Il dataminer ha scovato nuovi contenuti, che potete vedere qui sotto: si tratta della skin Trilogy e del dorso decorativo Reliant Blue. Attualmente non abbiamo idea di quanto potrebbe essere rilasciato. Si tratta di una novità interessante, sicuramente gradita a tutti i giocatori PlayStation 4.

Another Playstation Plus Pack!! 🙂 pic.twitter.com/x1qtBuqAf5 — FlikzLeaks – Fortnite Leaks & News (@FlikzLeaks) December 12, 2019

Vi ricordiamo inoltre che il 14 dicembre 2019, ovvero questo sabato, andrà in onda un video dedicata a Star Wars L’ascesa di Skywalker: dovrete radunarvi a Rapide Rischiose per poterlo vedere nel nuovo cinema all’aperto.

Inoltre, è possibile che altre novità sostanziose, come il già nominato Pass Annuale, vengano svelate durante i The Game Awards 2019 di questa notte: attualmente non ci sono informazioni specifiche, ma è previsto un annuncio per il gala di Geoff Keighley. Diteci, quali sono le vostre speranze per Fortnite e la serata dei TGA 2019?