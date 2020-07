Fortnite: come rianimare immediatamente i compagni

L’universo di Fortnite è costantemente in espasione. Non solo grazie agli eventi cross mediali o agli aggiornamenti proposti da Epic Games settimanalmente, ma anche e soprattutto da quelli che sono i segreti che il titolo di successo cela ogni giorno ai propri appassionati. Tra trucchi e glitch, alcuni giocatori hanno da poco scoperto come fare per rianimare immediatamente i propri compagni di squadra.

Il tutto è stato scoperto e poi caricato su YouTube da OrangeGuy, uno dei creatori di contenuti più attenti e seguiti nell’ecosistema Fortnite. Per rianimare immediatamente un proprio compagno di squadra, prima di tutto quest’ultimo deve essere equipaggiato con un decorativo dotato di un compagno cucciolo. Fatto questo, una volta che il compagno si troverà a terra, vi basterà posizionarvi di fronte a lui e fissarlo finché non apparirà il comandi di rianimazione.

Seguendo questa procedura, non dovrete attendere i dieci secondi per rianimare il vostro compagno. C’è da sottolineare però che, al momento attuale Epic Games sta procedendo con il bannare diversi giocatori da Fortnite. Vi consigliamo quindi di evitare di usare questo trucchetto all’interno delle partite in modalità Battaglia Reale, così da non rischiare di venire bannati dal gioco.

C’è da dire che il mondo di Fortnite non smette mai di stupire e di annoiare i propri appassionati, soprattutto con questi trucchetti nascosti praticamente ad ogni stagione del titolo di Epic Games. Cosa ne pensate di questo trucco per rianimare immediatamente i compagni caduti? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.

Fortnite | Guide e articoli utili