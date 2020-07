Fortnite: arriva Black Manta, ecco la Skin del nemico di Aquaman

Dopo che l’universo di Fortnite si è espanso inglobando anche i personaggi della DC Comics, una nuova Skin permette ad Aquaman di sentirti meno solo. Se avete già completato tutte le sfide dedicate al supereroe acquatico è il momento di passare ad una nuova Skin aggiunta da poco da Epic Games. Parliamo della Skin di Black Manta, il nemico di Aquaman presente anche nell’omonimo film del 2019.

Per sbloccare questa nuova Skin non vi servirà affrontare nessun tipo di sfida settimanale, ma l’unica cosa che dovete fare se la volete aggiungere alla vostra collezione è accedere al negozio di Fortnite ed acquistarla. La Skin di Black Manta ha un costo di 1.500 V Buck, che equivalgono ad una quindicina di Euro, ed include il suo dorso decorativo dedicato. Esattamente come con Aquaman, il costume di questo arci nemico si rifà al design già proposto al recente film.

Oltre a questa nuova Skin, all’interno del negozio di Fortnite sarà acquistabile un nuovo strumento di raccolta dedicato al personaggio: le Lame Manta, che hanno un costo di 800 V Buck. Al momento attuale non esiste alcun bundle comprensivo di entrambi gli oggetti, quindi se siete interessati ad aggiungere questa Skin completa di oggetti alla vostra collezione l’unico modo per farlo è quello di acquistare tutto separatamente.

Con questa novità il mondo di Fortnite si dimostra sempre più affollato di supereroi e supercattivi. La domanda da porsi a questo punto è: quale sarà il prossimo personaggio dei fumetti americani ad approdare sull’isola del titolo Epic Games?

Fortnite | Guide e articoli utili

Per non perdervi tutti gli aggiornamenti dedicati al mondo di Fortnite, questi altri nostri articoli faranno al caso vostro.