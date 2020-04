Fortnite, Sfide Settimana 7: entra in una Cabina del Telefono o un Bagno Chimico

La settimana 7 di Fortnite è in corso e, cosa più importante, è finalmente disponibile la skin di Deadpool. Per ottenerla, però, è necessario completare tutte le sfide delle varie settimane. Veniamo quindi in vostro soccorso per le sfide di questa settimana. Una delle due è “Entra in una Cabina del Telefono o un Bagno Chimico”. Come fare a completare tale sfida?

Prima di tutto, dovete saper riconoscere i due elementi: la Cabina del Telefono è rossa, mentre il Bagno Chimico è blu. Ovviamente è anche necessario sapere dove trovarli: ce ne sono in molteplici luoghi, ma un ottimo posto della mappa di Fortnite dove trovarli è a nord di Spiagge Sudate. Troverete una serie di isole: quella centrale deve essere il vostro obbiettivo. In questa location, troverete la Cabina del Telefono e il Bagno Chimico uno accanto all’altro. Tutto quello che dovete fare quindi è entrare.

Qui sopra potete anche vedere un video che vi aiuterà a trovare il luogo specifico per completare la sfida “Entra in una Cabinda del Telefono o in un Bagno Chimico”. Si tratta, come potete vedere, di una sfida molto semplice e siamo certi che non faticherete a trovare un luogo adatto per completarla, sopratutto ora che avete ricevuto qualche indicazione aggiuntiva.

La skin di Deadpool era molto attesa e il pubblico è chiaramente felice di poter finalmente accedervi. I leaker, inoltre, ci hanno informato che potrebbe essere in arrivo anche una variante della skin di Deadpool, precisamente una versione senza maschera: sì, l’eroe Marvel non è certamente il più bello, ma probabilmente a qualcuno farà piacere mostrare il pistolero “al naturale”.

Diteci, state per ottenere la skin di Deadpool in Fortnite? Avete già completato tutte le sfide delle precedenti settimane?