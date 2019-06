Fortnite: ecco le sfide della Settimana 6 Stagione 9

Fortnite propone le nuove sfide della Settimana 6 Stagione 9: eccole per voi in un comodo elenco; riuscirete a superarle tutte?

Nuova settimana, nuove sfide per Fortnite. Il battle royale di Epic Games è costantemente impegnato nel dare ai giocatori tanti piccoli obbiettivi da raggiungere, che siano essi sotto forma di sfide settimanali, o di Fortbyte (se per caso ne avete perso qualcuno, potete trovare la nostra guida a questo indirizzo). Ora, siamo arrivati alla Settimana 6 Stagione 9 di Fortnite e possiamo scoprire le nuove sfide.

Vediamole insieme:

Fase 1 di 5: Atterra ad Approdo Avventurato (0/1) (1 Stella della Battaglia)

Infliggi danni agli avversari con mitragliette (0/500) (5 Stelle della Battaglia)

Fase 1 di 3: Cerca forzieri presso un Punto caldo (0/3) (3 Stelle della Battaglia)

Infliggi danni a un veicolo guidato da un avversario (0/200) (5 Stelle della Battaglia)

Usa una Inversione di tempesta in partite diverse (0/3) (5 Stelle della battaglia)

Usa veicoli diversi in una partita singola (0/2) (10 Stelle della Battaglia)

Elimina nemici nel Quartiere o in Lande Letali (0/3) (10 Stelle della Battaglia)

Le sfide della Settimana 6 Stagione 9 non sono troppo elaborate e richiedono, fondamentalmente, di eseguire qualche eliminazione e un po’ di esplorazione dell’isola del battle royale. Come sempre le sfide sono divise tra gratuite ed esclusive per i possessori del battle royale.

Recentemente, inoltre, il grande mostro di Picco Polare è scomparso portandosi dietro il castello. Come vi abbiamo segnalato, è possibile vederlo alle volte in un punto specifico della mappa. Cattus, questo il nome della creatura secondo i dataminer, dovrebbe essere parte di un evento live, simile a quello del vulcano di fine stagione 8. Inoltre, è stato confermato che a breve arriverà un nuovo evento dedicato a Stranger Things, probabilmente in prossimità del rilascio della terza stagione, che avverrà il 4 luglio.