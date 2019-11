Fortnite: compaiono in rete le prime immagini delle skin natalizie

In questi ultimi mesi Fortnite ha saputo sicuramente far parlare di sé in maniera non indifferente. Epic Games e le sue mosse di marketing hanno spinto ancora una volta il famoso Battle Royale in cima alle classifiche catturando l’attenzione di tutto il mondo. Sicuramente l’evento del famoso buco nero ha saputo smuovere le acque in maniera non indifferente facendo lasciare il marchio al gioco anche durante questo 2019. Per questo motivo la compagnia americana non è intenzionata a smettere di aggiungere roba interessante.

Durante la giornata di ieri vi abbiamo rivelato che questa stagione di Fortnite andrà ancora avanti per qualche mese. Tuttavia le nuove aggiunte non tenderanno a mancare ed infatti durante il prossimo mese Epic Games potrebbe rilasciare qualche contenuto dedicato alle feste natalizie. A confermare questa teoria sono i soliti data miner che grazie alle loro continue “ricerche” avrebbero scoperto interessanti novità riguardante a delle particolari skin. Attraverso un immagine recuperata dai data miner siamo venuti a scoprire le sembianze dei prossimi “contenuti” dedicati alla festa di Natale.

Globe Shocker, Bundles e The Autumn Queen saranno le tre skin a tema che dovrebbero uscire durante il prossimo mese. Ognuna di essa porterà delle modifiche “a tema”: ad esempio, Globe Shocker renderà il vostro PG una vero e proprio globo da neve (con tanto di albero di Natale dentro). Ovviamente non ci sono state ancora conferme ufficiali riguardante queste novità quindi, come sempre, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute pinze!

Quindi anche quest’anno Epic Games porterà il Natale dentro Fortnite e queste skin potrebbero essere solo l’inizio. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate di questa particolare notizia. Vi ricordiamo che la Stagione 2 di Fortnite è attualmente disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Mobile!