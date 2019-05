Fortnite: ecco tutte le skin scovate dai dataminer

In questa notizia vi riportiamo tutte le skin che sono state scovate dai dataminer grazie all'aggiornamento 9.10 introdotto in Fortnite.

Ogni volta che esce un aggiornamento o viene introdotto qualcosa di nuovo nel mondo di gioco di Fortnite i dataminer non perdono tempo e si mettono subito a lavoro. Il loro lavoro consiste nello spulciare tutti i nuovi dati che Epic Games ha aggiunto o modificato con l’ultimo update, ed è solamente grazie a loro se possiamo sapere con largo anticipo tutto quello che viene introdotto in Fortnite.

L’uscita del nuovo aggiornamento 9.10 conteneva alcune informazioni importanti, come gli oggetti cosmetici. L’utente Twitter Lucas7yoshi ha raccolto alcune cose interessanti che è riuscito a trovare e le ha pubblicate sul suo profilo. Alcuni oggetti si sono rivelati essere veritieri e sono stati già introdotti nello shop virtuale di Fortnite, come la skin di Doggo che vi abbiamo riportato oggi stesso.

All the encrypted stuff blah blah

License CC BY-SA 4.0

blah blah pic.twitter.com/zEXHQvAdik — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks & News (@lucas7yoshi) May 24, 2019

Le altre skin che possibile notare dall’immagine pubblicata non sono ancora state introdotte nello shop, ma la possibilità che vengano introdotte a breve è molto alta. Sul sito FortniteIntel sono presenti anche altre immagini di outfit che verranno presentati nei giorni a venire, come la skin leggendaria Dark Vertex, Bao Bros, la skin Gemini che sarà disponibile in due colorazioni diverse, Takara una skin dal tocco orientale, Wilde, Sandstorm e Scimitar disponibili ia nelle versioni con maschera che senza.

Inoltre verranno introdotti diversi tipi di picconi per la raccolta di materiale, come il Plasma Carrot, il Dark Razor, il Longhorn, lo Shamisen, il Chew Toy e il Souped Up. Ci saranno anche deltaplani e diverse skin per le armi, tutti che si collegano al corrispettivo tema. Per rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo di Fortnite, vi invitiamo di continuare a seguire le nostre pagine, e la pagina dedicata al battle royale,