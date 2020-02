Fortnite Stagione 2: la prima immagine teaser è stata svelata

I ragazzi di Epic Games proprio non ci stanno a definire la loro punta di diamante Fortnite un gioco “in via di abbandono” e spinge la sua nuova campagna pubblicitaria per la stagione 2 praticamente ovunque. Come vi abbiamo parlato poche ore fa, gli sviluppatori hanno infatti lanciato il primo teaser video della stagione in arrivo, mostrandolo direttamente nei cartelloni pubblicitari di luoghi pubblici in giro per il mondo. La campagna, al momento, è stata avvistata in Brasile, Giappone, Francia e molti altri stati. A quanto pare non avremo un proprio evento di fine stagione come abbiamo visto nelle ultime stagioni, ma sembra che verranno rimpiazzate con una serie di immagini in attesa della seconda season che ricordiamo si aprirà il 20 febbraio.

Il famoso teaser che vi abbiamo mostrato poche ore fa vedere il logo di Fortnite coperto da una impronta dorata di una mano, nulla di così esaltante, se non fosse che a fine video viene mostrato un numero di telefono che, se chiamato, di può ascoltare un messaggio abbastanza criptico che ancora deve essere decifrato dagli appassionati del titolo. Un’altra curiosità è successa proprio in queste ore, il profilo ufficiale di Fortnite ha mostrato una immagine con la scritta “trasmissione intercettata” ed a destra la data del 20 febbraio 2020, il giorno del rilascio ufficiale della nuova stagione appunto.

Transmission Intercepted

Che sia stato decifrato il fantomatico messaggio telefonico? Questo non lo possiamo sapere, l’unica cosa che possiamo dirvi è che questa si tratta a tutti gli effetti della prima di altre due immagini che verranno mostrate nel giro di questi giorni sull’account ufficiale Twitter di Fortnite, quindi tenetevi già preparati.

Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando anche voi la seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Fortnite.