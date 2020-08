Fortnite Stagione 4: Thor appare nel fumetto di Epic Games

Ormai l’ufficialità sembra quasi scontata, la Stagione 4 di Fortnite avrà i supereroi della Marvel come protagonisti indiscussi. Non solo i dataminer hanno scovato in anticipo diversi segnali, ma ora anche il fumetto che sta venendo pubblicato sul web da Epic Games ha introdotto uno degli eroi Marvel più amati. I rumor in queste settimane sono stati molteplici, e sembra che Thor sarà il prossimo supereroe a debuttare nell’universo del titolo di successo targato Epic.

Ogni giorno Epic Games sta rilasciando in rete diverse pagine di un fumetto dedicato a Fortnite. Questa iniziativa è un chiaro riferimento al nuovo grande crossover che andrà in atto nel battle royale. Non è affatto la prima volta che Epic e Marvel collaborano, ma con l’inizio della Stagione 4 sembra che il connubio tra i due universi diventerà ancora più forte e soprattutto ancora più espanso che in passato.

Parte 3 e 4 in italiano del fumetto pic.twitter.com/WIfqsgGEdo — Magori – Fortnite Leaks 🇮🇹 (@Magori007) August 23, 2020

Stando a quanto riportato dal leaker italiano conosciuto con il nick di “Magori”, nelle nuove pagine del fumetto Thor se la sta vedendo proprio con alcuni personaggi di Fortnite. Il Dio del tuono non è il solo ad aver raggiunto l’isola del battle royale; c’è anche Galactus il distruttore di mondi che, attratto dal mondo virtuale ora sembra essere intenzionato a distruggerlo.

Vi ricordiamo che la Stagine 4 di Fortnite prenderà il via il prossimo 27 agosto. Sono ancora molte le cose da scoprire e da confermare, ma stando ai rumor, oltre a Thor e Galactus la quarta stagione dovrebbe introdurre anche gli X Men. Cosa ne pensate delle nuove vignette del fumetto crossover con l’apparizione di Thor? Siete pronti per una nuova stagione tutta incentrata sugli eroi Marvel?

Fortnite | Guide e articoli utili