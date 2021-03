Fortnite Stagione 6: teaser ci prepara alla battaglia totale

La Stagione 5 di Fortnite è ormai agli sgoccioli, ed è solo questione di ore prima che gli appassionati del titolo Epic Games mettano piede nella nuova stagione. Cosa aspettarci di concreto non lo sappiamo ancora con precisione, ma stando ad alcuni indizi lasciati cadere dalla stessa Epic, la sesta stagione dovrebbe aprirsi con un evento unico mai apparso nel fortunato titolo di successo; ovvero un evento da affrontare completamente in single player.

In attesa di scoprire cosa accadrà durante i primi attimi della Stagione 6 di Fortnite, Epic Games ci tiene a tenerci caldi rilasciando una prima immagine teaser. Il nuovo screenshot ci mostra un Agente Jonesy pronto a scendere sul campo di battaglia più agguerrito che mai, e ad accompagnare il tutto è stata affiancata una breve didascalia che recita: “Se non sono disposti a darci quel che che vogliamo, allora ce lo prenderemo noi stessi”.

Ovviamente questa prima immagine relativa alla Stagione 6 ha fatto scoppiare gli appassionati di Fortnite in tutta una serie di speculazioni. L’attesa per scoprire che cosa succederà alla mappa di gioco e ai personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso della quinta stagione sarà breve, infatti sul canale YouTube di Fortnite è da poco partita una premiere che terminerà domani mattina alle ore 9:00, quando verrà lanciato il trailer ufficiale della Stagione 6.

If they won't give us what we want. Then we'll take it ourselves.

