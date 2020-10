Fortnite: svelate le Sfide della settimana 6

Come ogni buon giovedì che si rispetti, Fortnite sta per essere aggiornato con tutta una serie di nuove Sfide settimanali. Siamo giunti ormai alla sesta settimana di sfide per questa Stagione 4, e gli appassionati del titolo targato Epic Games sono pronti a prendere parte a nuove avventure all’interno dell’isola sempre in evoluzione del gioco. Come al solito nuove sfide significa anche nuovi punti esperienza da accumulare.

Anche le se ultime sfide settimanali proposte da Epic abbiano offerto una quantità inferiore di PE in questa quarta stagione, sembra che la situazione stia piano piano cambiando, soprattutto sul lato Pass Battaglia. Tuttavia, sembra che anche per questa settimana di Sfide ci sarà molto da fare per ottenere tutte le ricompense e i punti esperienza che Epic Games ha messo sul tavolo con la settimana 6.

Le sfide della settimana 6 di Fortnite sono piuttosto semplici. Tutto ciò che richiederanno di fare è consumare alcuni oggetti rinvigorenti, infliggere danni ai nemici e cercare alcuni forzieri. Ecco nel dettagli quali sono le sfide per la settimana 6:

Trova 7 forzieri a Foresta Frignante

Elimina 3 avversari a Brughiere Brumose

Raccogli 300 pietre a Castello Corallo

Mangia un Pesce Leggendario

Mangia 10 frutti a Siepi d’Agrifoglio

Usa la Zipline per spostarti da Corso Commercio a Foschi Fumaioli

Infliggi 1.000 di danno con l’onda di Black Panther

Curioso e da non sottovalutare l’implementazione di una nuova Sfida che necessiti l’utilizzo di un’abilità di Black Panther. Questo potrebbe significare che la Skin di questo eroe Marvel possa venire aggiunta al titolo tra non molto tempo. Cosa ne pensate delle nuove sfide settimanali di Fortnite?

Fortnite | Guide e articoli utili

Per restare sempre aggiornati sull’universo Fortnite, ecco alcuni altri nostri articoli sull’argomento.