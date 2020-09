Fortnite: in arrivo nuove Skin degli eroi Marvel, ecco quali

La Stagione 4 di Fortnite prosegue a ritmo spedito con la consueta mole di aggiornamenti settimanali che aggiungono Sfide ma non solo. Tra le particolarità di quest’ultima stagione troviamo tutta una serie di contenuti a tema Marvel. I supereroi che sono apparsi fin’ora all’interno dell’universo creato da Epic Games sono molteplici e stanno dando ancora più colore alle partire nelle varie modalità proposte.

Stando un nuovo indizio apparso in rete però, sembra che le Skin dedicate agli eroi Marvel siano tutt’altro che finite. A lasciar viaggiare con la fantasia gli appassionati è stato Donald Mustard, il direttore creativo di Epic Games, che tramite un nuovo post pubblicato su Twitter ha apparentemente fatto intuire che una nuova manciata di Skin dedicate agli eroi Marvel stanno per arrivare all’interno di Fortnite.

Donald Mustard has just shared this picture on his Twitter account & I'm 99.9% sure that all heroes in this picture who aren't yet in the game will come to the game throughout the season.

Some of these skins would be: Black Panther, Ghost Rider & Captain Marvel! pic.twitter.com/73BonVhyYL

