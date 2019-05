Fortnite: mini-guida su dove si trova Jonesy

Con il nuovo evento in collaborazione con Jordan, Fortnite introduce nuove sfide. In questa mini-guida vi mostriamo dove si nasconde Jonesy

Dopo i vari eventi crossover che hanno visto una collaborazione tra Fortnite e numerosi famosi lungometraggi cinematografici, come Avengers e John Wick, troviamo un nuovo evento in collaborazione con Jordan. Il crossover con la famosa marca dell’azienda Nike è stato introdotta solamente da poco, portando con sé alcune sfide dove poter ottenere alcuni oggetti cosmetici esclusivi.

La nuova modalità “Fai Centro in Centro” rimarrà disponibile ancora per altri 10 giorni, periodo in cui sarà possibile completare tutte le sfide possibili che sono state implementate in Fortnite. In questa mini-guida vi aiutiamo a portare a termine una delle sfide in questione, che potrebbe essere anche una delle più “complicate”, ovvero “Trova Jonesy nascosto dietro a una recinzione”. Nel video che trovate qui sotto trovate l’esatta locazione del personaggio del mondo di gioco e una volta scovato la ricompensa sarà un nuovo dorso decorativo skate.

Nel video che vi abbiamo proposto è possibile trovare facilmente la recinzione dove Jonesy si nasconde. Nella nuova modalità Fai Centro in Centro non dovrete preoccuparvi di alcun nemico, dato che nel nuovo sistema di gioco l’obiettivo non è quello di eliminare gli avversari.

Vi ricordiamo inoltre che sulle nostra pagine, e nella pagina dedicata a Fortnite, trovate tutte le informazioni più interessanti che fanno parte del mondo di gioco. È possibile trovare la notizia legata a quello che sta succedendo alla location Picco Polare e del perché ci siano delle scosse di terremoto, tutte le sfide dell’evento Jumpan, un nuovo starter pack in arrivo, tutte le sfide della settimana 3 e tutte le novità dell’aggiornamento 9.10.