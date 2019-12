Fortnite: l’update 11.30 è in arrivo secondo un noto insider

Ogni settimana Epic Games propone un nuovo aggiornamento per Fortnite, per le modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Con l’introduzione del Capitolo 2 il ritmo di update del gioco è variato e ora non tutte le settimane abbiamo a che fare con un sostanzioso aggiornamento, normalmente simboleggiato con il cambio della decina. In questo momento, i fan stanno attendendo di passare dal 11.2x al 11.30. Quando sarà disponibile?

Secondo il noto insider Lucas7Yoshi, gli sviluppatori stanno mettendo alla prova la patch 11.30 di Fortnite proprio in questi giorni, quindi il suo rilascio non dovrebbe essere troppo lontano: potrebbe anche arrivare già questa settimana. È altamente probabile che questo update includa anche l’evento natalizio con tutti i suoi oggetti cosmetici in-game; tra skin, picconi, dorsi e cambiamenti della mappa, ci potrebbe essere molto da scoprire.

Ricordiamo inoltre che l’update potrebbe arrivare prima dell’evento Fortnite x Star Wars, tanto chiacchierato e previsto per il 14 dicembre. Pare infatti che durante il finesettimana avremo modo di vedere un trailer esclusivo all’interno del gioco, precisamente nel cinema all’aperto di Rapide Rischiose che stanno subendo una serie di modifiche.

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali riguardo alle possibili novità che potrebbe introdurre l’aggiornamento 11.30 di Fortnite. Non ci resta altro da fare se non attendere per scoprire cosa abbiano in serbo per noi gli sviluppatori di Epic Games. Diteci, nel frattempo, quali sono le vostre speranze? Che tipo di evento natalizio vorreste giocare?